دولي

نتنياهو: النقاش الداخلي لن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل بكل الجبهات

نتنياهو: النقاش الداخلي لن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل بكل الجبهات
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل "تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب، خارج حدود الدولة".

وأضاف في مستهل جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية: "أنصح أعداءنا بعدم ارتكاب الخطأ"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتابع نتنياهو: بأن "النقاش الداخلي في إسرائيل لا يمس ولن يمس بإصرارنا ولن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل ضد أعدائنا على كل الجبهات وفي كل مكان ومتى لزم الأمر"، وفق زعمه.   

وأما بشأن النقاش الداخلي، فقد قال رئيس حكومة الاحتلال: "نحن نمر حالياً بمرحلة الحوار الذي يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات واسعة". 

وأضاف: "بودي أن أذكركم بأنه قبل الانتخابات الأخيرة، دعم الكثيرون من قادة المعارضة الحالية بتغييرات جذرية في منظومة القضاء. ولهذا نحن أمام قاعدة لتفاهمات في حال توفرت الرغبة الصادقة لحوار حقيقي يمكننا من التوصل لهذه التفاهمات".  

أخبار ذات صلة

نتنياهو: النقاش الداخلي لن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل بكل الجبهات

نتنياهو: النقاش الداخلي لن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل بكل الجبهات

لقاء مرتقب بين نتنياهو وغالانت وجهاً لوجه هذا الأسبوع

لقاء مرتقب بين نتنياهو وغالانت وجهاً لوجه هذا الأسبوع

اعتراض من مفتش الشرطة والمستشارة القضائية على اقتراح بن غفير بشأن &quot;الحرس الوطني&quot;

اعتراض من مفتش الشرطة والمستشارة القضائية على اقتراح بن غفير بشأن "الحرس الوطني"

صحفي إسرائيلي: القصف المستمر في سوريا رسالة إلى حزب الله

صحفي إسرائيلي: القصف المستمر في سوريا رسالة إلى حزب الله

مقتل مستشار عسكري ثانٍ للحرس الثوري إثر القصف الإسرائيلي على سوريا الجمعة

مقتل مستشار عسكري ثانٍ للحرس الثوري إثر القصف الإسرائيلي على سوريا الجمعة

للأسبوع الـ13 على التوالي.. استمرار التظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل

للأسبوع الـ13 على التوالي.. استمرار التظاهرات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل

أوكرانيا تستخدم نوعًا جديدًا من القنابل الأميركية

أوكرانيا تستخدم نوعًا جديدًا من القنابل الأميركية

صحيفة إسرائيلية: الجمعة الثالثة من رمضان ستكون اختبارًا لمنظومة الأمن

صحيفة إسرائيلية: الجمعة الثالثة من رمضان ستكون اختبارًا لمنظومة الأمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تصدر تقريرها الشهري للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة

هيئة الأسرى تستهجن الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير وليد دقة

هيئة الأسرى تستهجن الصمت الدولي تجاه جريمة القتل البطيء بحق الأسير وليد دقة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد

مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لتكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد

57 يوماً على إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان

57 يوماً على إضراب الأسير الشيخ خضر عدنان

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات والدواجن واللحوم في أسواق غزة

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

شاهد: مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال

تفاصيل طقس فلسطين هذا الأسبوع

تفاصيل طقس فلسطين هذا الأسبوع

منوعات

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها: أفكر في ارتداء الحجاب

ياسمين صبري تفاجئ متابعيها: أفكر في ارتداء الحجاب

شاهد: آيتن عامر تصدم الجمهور بظهور مختلف

شاهد: آيتن عامر تصدم الجمهور بظهور مختلف

الفنانة المغربية جليلة تخرج عن صمتها وتحسم أنباء علاقتها بتامر حسني

الفنانة المغربية جليلة تخرج عن صمتها وتحسم أنباء علاقتها بتامر حسني

عبير أحمد توضح تفاصيل أزمتها الصحية نتيجة خطأ طبي

عبير أحمد توضح تفاصيل أزمتها الصحية نتيجة خطأ طبي

شاهد: أول تعليق لِـ محمد فؤاد ومصطفى كامل بعد قوعهم ضحية &quot;رامز نيفر إند&quot;

شاهد: أول تعليق لِـ محمد فؤاد ومصطفى كامل بعد قوعهم ضحية "رامز نيفر إند"

نيلي كريم تثير الجدل في تصريحها: لا أمانع تقديم مشاهد إغراء

نيلي كريم تثير الجدل في تصريحها: لا أمانع تقديم مشاهد إغراء

شاهد.. سعد الصغير في تصريح جريء: كذبت على مراتي واتبليت عليها

شاهد.. سعد الصغير في تصريح جريء: كذبت على مراتي واتبليت عليها

مصطفى كامل ينهار وينطق الشهادة بعد وقوعه ضحية لرامز جلال

مصطفى كامل ينهار وينطق الشهادة بعد وقوعه ضحية لرامز جلال

بالصور.. حلا شيحة تبهر الجمهور بأحدث طلة لها

بالصور.. حلا شيحة تبهر الجمهور بأحدث طلة لها

حقيقة خلاف قصي خولي مع زوجته السابقة

حقيقة خلاف قصي خولي مع زوجته السابقة

عربي

السودان: تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية

السودان: تحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية

السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر

السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر

سوريا: إصابة خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص

سوريا: إصابة خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص

هزتان أرضيتان تضربان شمال البحر الميت

هزتان أرضيتان تضربان شمال البحر الميت