نتنياهو: النقاش الداخلي لن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل بكل الجبهات





وأضاف: "بودي أن أذكركم بأنه قبل الانتخابات الأخيرة، دعم الكثيرون من قادة المعارضة الحالية بتغييرات جذرية في منظومة القضاء. ولهذا نحن أمام قاعدة لتفاهمات في حال توفرت الرغبة الصادقة لحوار حقيقي يمكننا من التوصل لهذه التفاهمات".



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل "تكبد الأنظمة الداعمة للإرهاب، خارج حدود الدولة".وأضاف في مستهل جلسة حكومة الاحتلال الأسبوعية: "أنصح أعداءنا بعدم ارتكاب الخطأ"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وتابع نتنياهو: بأن "النقاش الداخلي في إسرائيل لا يمس ولن يمس بإصرارنا ولن يؤثر على قوتنا وقدرتنا على العمل ضد أعدائنا على كل الجبهات وفي كل مكان ومتى لزم الأمر"، وفق زعمه.وأما بشأن النقاش الداخلي، فقد قال رئيس حكومة الاحتلال: "نحن نمر حالياً بمرحلة الحوار الذي يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات واسعة".