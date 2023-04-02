شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير المُصاب بالسرطان عاصف الرفاعي نموذج لضحايا مماطلة الاحتلال بتقديم العلاج

هيئة الأسرى: الأسير المُصاب بالسرطان عاصف الرفاعي نموذج لضحايا مماطلة الاحتلال بتقديم العلاج
الأسير عاصف الرفاعي
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، أن الأسير عاصف الرفاعي (20 عامًا) المصاب بالسرطان في مختلف أنحاء جسده ما زال بحاجة الى رعاية طبية حثيثة وسط تدهور في وضعه الصحي في الآونة الأخيرة.

وأضافت الهيئة، أن الأسير الرفاعي كان قد اكتشف إصابته بمرض السرطان في القولون والأمعاء والغدد خلال عام 2021، وقد خضع  في ذلك الوقت لعدة عمليات لاستئصال الأورام ولجلسات علاج كيميائي،ولكن اعتقاله الأخير كان سببا في تراجع حالته الصحية ووصول المرض الى مرحلة متقدمة نتيجة إهمال الاحتلال في متابعة وضعه الصحي وتقديم العلاج اللازم  له .

وأشارت أن الرفاعي  يواجه حالياً وضعاً صحياً مقلق للغاية  فهو يعاني من الآم شديدة في مختلف أنحاء جسده، وما زالت إدارة السجون لا تكترث لوضعه وحالته الصحية.

وحملت الهيئة  الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الرفاعي ، مطالبةً مؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل من أجل الإفراج عنه وعن جميع الأسرى المرضى الذين تمارس بحقهم جريمة طبية .

من الجدير ذكره جيش الاحتلال الإسرائيلي أعاد اعتقال الرفاعي بتاريخ 24 أيلول/ سبتمبر العام الماضي، بعد مداهمة بيته في بلدة كفرعين شمال غرب رام الله وتفتيشه وقلب محتوياته علماً أنه أسير سابق اعتقل قبل ذلك عدة مرات.

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