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شؤون فلسطينية

شاباك يكشف تفاصيل إحباط عملية كانت تستهدف حافلة لشرطة الاحتلال في القدس

شاباك يكشف تفاصيل إحباط عملية كانت تستهدف حافلة لشرطة الاحتلال في القدس
شاباك يعلن أنه أحبط عملية كانت تستهدف حافلة للشرطة في القدس
رام الله - دنيا الوطن
كشف جهاز الأمن العام (شاباك)، تفاصيل إحباط عملية إطلاق نار كانت تستهدف حافلة لشرطة الاحتلال في القدس.

ووفق ما زعمت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن العملية كان من المخطط أن ينفذها أحد عناصر حركة حماس يبلغ من العمر (21 عامًا) ويعيش في شرقي القدس، وذلك بالتعاون مع شخص من لبنان. 

ومن المتوقع تقديم لائحة اتهام ضده اليوم (الأحد) من قبل مكتب المدعي العام الإسرائيلي في القدس.

وضمن التحريات التي أجراها (شاباك) والشرطة، تم الكشف عن أن "المشتبه فيه عمر عابدين، ينتمي إلى حركة حماس، وفي هذا السياق كان مشاركًا في أنشطة الحركة داخل الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في جامعة بيرزيت".

وتم الكشف عن أنه قبل بضعة أشهر بدأ التواصل عبر شبكة (فيسبوك) مع شخص من لبنان، ثم تحول الاثنان لاحقًا إلى الدردشة عبر تطبيق (تيليغرام).

وفي مرحلة معينة، طُلب من عمر تنفيذ عملية إطلاق نار أو هجوم بالقنابل على أن يحصل بعدها على مساعدة مالية لهذا الغرض من خلال نشطاء إضافيين من الضفة الغربية. 

وجاء ان عمر وافق على هذا العرض وبدأ يخطط لتنفيذ هجوم إطلاق نار على حافلة تقل ضباط شرطة في محيط المسجد الأقصى.

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