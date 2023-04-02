السيسي: لن نسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه "لن يسمح لأحد برفع السلاح في أي جزء من أرض مصر وسيتم مجابهته بمنتهى القوة"، مشيراً إلى أن "الثمن الذي تم دفعه كبير جداً".وأضاف السيسي خلال مشاركته الإفطار مع مقاتلي قوات شرق قناة السويس لمكافحة الإرهاب، ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، السبت "حبيت أقول الكلمة دي، ولن يسمح لأحد أن يرفع السلاح".وأكمل الرئيس السيسي: "ولن يسمح بالسلاح إلا في يد الدولة"، وفق ما نقل موقع (القاهرة 24).وتفقد السيسي الارتكازات الأمنية بشرق قناة السويس، السبت، والتقى مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.