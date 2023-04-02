دولي

لقاء مرتقب بين نتنياهو وغالانت وجهاً لوجه هذا الأسبوع

لقاء مرتقب بين نتنياهو وغالانت وجهاً لوجه هذا الأسبوع
نتنياهو وغالانت في اجتماع أمني - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش، يؤاف غالانت وجهاً لوجه هذا الأسبوع.

يأتي ذلك وسط جدل حول طبيعة اعتذار غالانت عن دعوته لوقف التشريعات القضائية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويُقدر كبار المسؤولين في حزب (ليكود) أن الأزمة بينهما ستحل، لكن غالانت لا يزال مستعدًا للاعتذار عن توقيت تصريحاته فقط، وليس عن مضمونها مثل يطالبه نتنياهو.

وأعلن، الخميس الماضي، أن نتنياهو أجرى مشاورات بشأن مستقبل وزير الجيش. 

ووفق مصادر مطلعة، لـ (مكان)، فإن صياغة بيان الاعتذار الذي بدأ يتبلور، سوف "يؤكد تقدير نتنياهو للحفاظ على أمن إسرائيل على مر السنين"، فيما ذكر مسؤولون في ديوان غالانت، أنهم لا يعرفون صياغة محددة للاعتذار. 

وأمس قالت مصادر إعلامية، إن غالانت قد أعطى الضوء الأخضر لرئيس حزب (شاس)، أرييه درعي للمضي قدماً بصياغة رسالة الاعتذار التي سينشرها والتي ستتضمن اعتذاراً عن التوقيت فقط.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، اشترط نتنياهو على غالانت الاستقالة من (كنيست) بموجب "القانون النرويجي" إذا كان يريد العودة إلى منصب وزير الجيش.

والاستقالة من الكنيست ستمنع غالانت من التصويت ضد القوانين وهو عمل مهين لوزير الجيش، فيما رفض الوزير المقال هذا الاقتراح رفضاً قاطعا.

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