اعتراض من مفتش الشرطة والمستشارة القضائية على اقتراح بن غفير بشأن "الحرس الوطني"

عارضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، مقترح إنشاء "الحرس الوطني" برئاسة وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

وبحسب موقفها، هناك عائق قانوني أمام إنشائه لأن الشرطة تستطيع التعامل مع المعضلات الأمنية دون الحاجة إلى هيئة إضافية، وفق ما نقلت (القناة 12) الإسرائيلية.





وأوضح شبتاي في المذكرة، مخاطر إقامة الوحدة الأمنية الجديدة "الحرس الوطني" الذي يطالب بن غفير بإقامتها، والتي تلقى وعداً من نتنياهو بذلك الأسبوع الماضي.



ويحذر المفتش العام للشرطة، من تضارب إصدار الأوامر التي من شأنها السيطرة الميدانية على الأحداث عند وقوعها، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





كما حذر من تضارب الأدوار والمصالح ومجالات النشاط للفرع الأمني المزمع إنشاؤه وبقية أفرع الأمن العاملة حاليا على الساحة.



واستعرض المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، الأضرار التي تنطوي عليها إقامة مثل هذه القوة الجديدة وانعكاسات ذلك على عمل بقية أفرع أجهزة الأمن وتأثيرها على القدرة في إدارة أجهزة الأمن والتنسيق الحاصل بينها كأجهزة أمن تعنى بالأمن الداخلي في إسرائيل.



كما بعث المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، بمذكرة إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وإلى بن غفير، ورئيس جهاز الأمن العام (شاباك)، رونين بار، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانغبي.