دولي

صحفي إسرائيلي: القصف المستمر في سوريا رسالة إلى حزب الله

صحفي إسرائيلي: القصف المستمر في سوريا رسالة إلى حزب الله
قصف إسرائيلي متواصل في سوريا
رام الله - دنيا الوطن
قال صحفي إسرائيلي، اليوم الأحد، إن القصف المستمر في سوريا "رسالة إلى حزب الله على خلفية عملية مجدو".

ووفق الصحفي تال ليف رام من صحيفة (معاريف)، فإن الأيام الأربعة الماضية شهدت ثلاث هجمات منسوبة لإسرائيل في سوريا.

وأضاف أن "هذا تسلسل غير عادي حتى إذا نظرنا إلى الوراء عقدًا من الزمن الهجمات في سوريا موجودة بالفعل".

واستدرك: "لكن العنوان موجه إلى حزب الله وإيران، ولا يمكن فصل هذا التسلسل على الأقل كرسالة إلى حزب الله على خلفية عملية مجدو".

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في وقت متأخر من مساء السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مدينة حمص، أسفر عن إصابة خمسة عسكريين سوريين.

كما نفذت إسرائيل مساء الجمعة قصفاً استهدف مناطق قرب العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل اثنين من مستشاري الحرس الثوري الإيراني.

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