مقتل مستشار عسكري ثانٍ للحرس الثوري إثر القصف الإسرائيلي على سوريا الجمعة





يشار إلى أن قصفاً إسرائيلياً استهدف مدينة حمس مساء أمس في سوريا أسفرت عن إصابة خمسة عسكريين.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة أنباء (مهر) الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، بأن مستشاراً عسكرياً ثانياً للحرس الثوري الإيراني توفي متأثراً بجروحه إثر القصف الإسرائيلي، الذي استهدف منطقة بالقرب من العاصمة السورية يوم الجمعة.وقالت الوكالة إن مقداد مقداني، أصيب بجروح خلال الهجوم فجر يوم الجمعة، قبل أن يعلن عن استشهاده الأحد، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكانت الضربة الجوية يوم الجمعة، وهي سادس هجوم لإسرائيل بسوريا في آذار/مارس الجاري، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفرت عن مقتل ميلاد حيدري، وهو مستشار عسكري آخر وضابط بالحرس الثوري.