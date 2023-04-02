كهرباء غزة تكشف تفاصيل جديدة بشأن حملتها لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين

كشفت شركة الكهرباء محافظات غزة، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن حملتها لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين.



وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "حملتنا الجديدة تتضمن خصومات وامتيازات وتسهيلات كبيرة على مستوى تسوية المتأخرات وتجزئة الاشتراكات العائلية".





وأضافت بأنها تتضمن عروضاً مميزة لمشتركي مسبق الدفع وتسهيلات وعروض للاشتراكات "المصنفة شؤون اجتماعية"، ومكافآت وجوائز قيمة للملتزمين.



وأكدت أن الحملة ستنطلق في الـ 15 من شهر مضان، والانتساب لها من خلال تحميل تطبيق "كهرباء غزة" يكسب المشترك مميزات إضافية.





وأعلنت الشركة الأربعاء الماضي، أنها ستطلق قريباً وتحديداً في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، حملة لإطلاق حملة لتسوية وتصويب أوضاع المواطنين.



رام الله - دنيا الوطن