أبو عرة: واجب على الفلسطينيين أن يكسروا كل الحواجز التي تمنعهم

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة (حماس) مصطفى أبو عرة على أن شد الرحال والاعتكاف والصلاة في المسجد الأقصى عبادة، وواجب على الفلسطينيين في الضفة وأراضي 48 أن يكسروا كل الحواجز التي تمنعهم من الوصول للأقصى لأداء عباداتهم والدفاع عن مقدساتهم.وأوضح أبو عرة في تصريحات أبرزها موقع (حرية نيوز)، أن "شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى من أهم الأعمال التي يقوم بها المسلم في فلسطين، فالأقصى يكتسب أهمية عالية عند المسلمين، فهو من خير ثلاث مساجد وأقدسها عند المسلمين ولا تشد الرحال إلا إليها".وأضاف أن الرباط والاعتكاف في الأقصى من العبادات المهمة في كل الأزمان، وفي هذا الزمان أشد وجوبا وأعظم أجرا وأكثر أهمية لما يتعرض له المسجد من مؤامرات تهويدية ومخططات خطيرة.وقال أبو عرة: "على الفلسطينيين أن يكسروا كل الحواجز التي تحاول منعهم من الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في رمضان وغيره".واستنكر القيادي أبو عرة "مواقف الأوقاف وإجراءاتها التي تحاول تقنين ومنع الاعتكاف في أيام وتسمح في أيام أخرى، فهذا لم يرد في شرع ولا دين ولا قانون، ولا يجوز وطنيا ولا دينيا ولا أخلاقيا".وتتواصل الدعوات المقدسية والفلسطينية، بضرورة تكثيف الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين، والساعية إلى تهويد المسجد والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.