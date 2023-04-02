شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل مواطناً ويمدد اعتقال ستة شبان من القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مواطناً ويمدد اعتقال ستة شبان من القدس المحتلة
قوات الاحتلال الإسرائيلي - صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مواطناً من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نواف السلايمة عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان.

وفي سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سلطات الاحتلال مددت اعتقال ستة شبان من مدينة القدس.

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال الشبان محمد بكري، ومحمود شاويش، وأحمد أبو غزالة، وعلاء معطان، وعبد العزيز معطان، حتى يوم الاثنين المقبل، فيما مددت اعتقال الشاب علاء البكري حتى يوم غد الأحد.

من جانب آخر، أفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل المقدسي بلال سواحرة شرط الإبعاد عن البلدة القديمة ثلاثة أسابيع وكفالة 500 شيقل، بالإضافة إلى كفالة خطيّة، كما أفرجت عن الشاب المقدسي محمد جهاد أبو كف شرط الحبس المنزلي وكفالة مالية 1000 شيقل، إلى جانب منعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

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