حماس: عدوان الاحتلال على المصلين بالأقصى يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرباً دينية مسعورة ضد المسجد الأقصى وهويته، مشدداً على أن الاعتداء على المصلين يفتح المجال أمام كل سيناريوهات التصعيد.وأضاف قاسم في تصريحات لـ(قناة الأقصى) المحلية، السبت، أن "هجوم الاحتلال على المعتكفين في المصلى القبلي تعبير عن عقلية صهيونية إرهابية، وتجاوز لكل القيم والأعراف الإنسانية".وتابع قاسم أن "كل من يضيق على المقدسيين هو شريك مع الاحتلال في منع المرابطين من الاعتكاف، مبيناً أن "الاحتلال واهم بأنه يستطيع منع شعبنا من الرباط والاعتكاف بالأقصى".وأكد على أن الشعب الفلسطيني مستعد أن يدفع من دمه دفاعاً عن المسجد الأقصى، محملاً الاحتلال المسئولية الكاملة عن تداعيات سلوكه الإجرامي بحق المعتكفين بالأقصى.وشدد الناطق باسم حركة (حماس) على أن العدوان على المسجد الأقصى، سيكون له تداعيات خارج وداخل فلسطين، مشيراً إلى أنه "في ظل التصعيد على المسجد الأقصى، يصبح التطبيع مع الاحتلال أكثر إجراماً".