سوريا: إصابة خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في وقت متأخر من مساء السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مدينة حمص.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".