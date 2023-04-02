سوريا: إصابة خمسة عسكريين في عدوان إسرائيلي استهدف مدينة حمص
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في وقت متأخر من مساء السبت، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مدينة حمص.
ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 00:35 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفاً بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".
وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
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