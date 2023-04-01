الجبهة الشعبية القيادة العامة تبارك عملية الدهس في بيت أمر بالخليل





وقالت الجبهة في تصريح صحفي، إن "المقاومة الشعبية مستمرة في مواجهة العدو الصهيوني وإجراءاته العنصرية بحق شعبنا والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والأسرى لن تمر مرور الكرام، وأن هذه العمليات تأتي في إطار الرد الطبيعي والمتواصل على إجرام الاحتلال".





وأضافت أن "المقاومة في حالة تصاعد وتنامي في مواجهة التخبط الصهيوني الداخلي ومحاولة فرض انعاكاساته على شعبنا لن تفلح بتركيعه وسيدفع العدو ثمن جرائمه".





ودعت الجبهة "إلى تكثيف عمليات المقاومة في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، والاشتباك مع جنود الاحتلال ومستوطنيه في كافة نقاط التماس".







رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة عملية الدهس في بيت أمر شمال الخليل، مساء السبت، والتي أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين.