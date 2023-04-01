هزتان أرضيتان تضربان شمال البحر الميت

رام الله - دنيا الوطنأعلن مرصد الزلازل الأردني، التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، مساء اليوم السبت، تسجيل هزتين أرضيتين بقوة 3.2 و2.2 ريختر شمال البحر الميت.وقال رئيس المرصد غسان سويدان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الهزتين المسجلتين عند الساعة 8:26 و8.45 مساء (بتوقيت فلسطين) وقعتا على عمق 1 كلم.وفي سياق متصل، أفاد المركز العربي للمناخ، بوقوع هزة أرضية بقوة 3.2 درجة وعلى عمق 1 كم مركزها غور الأردن شمال منطقة الكرامة القريبة من محافظة أريحا والأغوار في تمام الساعة 8:25 مساء.