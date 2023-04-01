شؤون فلسطينية

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة

وفاة طفل متأثراً بجراح أصيب بها خلال حادث سير وسط قطاع غزة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن وفاة طفل متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها، جراء حادث سير وقع السبت الماضي، وسط قطاع غزة.

وأوضحت المرور في تصريح صحفي، أن الطفل إياس عبد الرحمن غراب (ثمانية أعوام) سكان النصيرات بمحافظة الوسطى، توفي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها جراء صدمه من مركبة بقيادة السائق (ع . ف).

وأشارت الشرطة إلى أنه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

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