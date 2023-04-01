صورة: ضابط أمن فلسطيني.. الكشف عن هوية منفذ عملية الدهس في بيت أمر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاماً) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب برادعية، بزعم تنفيذه عملية دهس في بيت أمر، وأصابوه بجروح حرجة وتركوه ينزف ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان، إلى أن ارتقى شهيداً.وأشارت المصادر إلى أن الشهيد برادعية من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وهو ضابط في الأمن الوطني الفلسطيني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت، مساء السبت، بإصابة ثلاثة جنود، بينهم اثنين وصفت حالتهما بالخطيرة، بعملية دهس في بيت أمر قرب الخليل.بدورها، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن منفذ عملية الدهس قرب بيت أمر يعمل في الأجهزة الأمنية الفلسطينية ووالده أيضاً.