السعودية: سبعة ملايين معتمر وزائر للبيت الحرام في ثمانية أيام من رمضان

رام الله - دنيا الوطنأفاد مدير عام الإحصاء في الحرم المكي بالسعودية، عيسى الهذلي، بأن عدد الزوار والمعتمرين خلال الأيام الثمانية الأولى من شهر رمضان، بلغ سبعة ملايين و420 ألفاً و320 فرداً.ونقلت قناة (العربية)، اليوم السبت، عن الهذلي قوله: "إن متوسط مدة السعي والطواف تقدر بنحو ساعة و47 دقيقة خلال هذه المدة"، لافتاً إلى أنه تم توزيع 364 ألفاً و80 عبوة ماء زمزم داخل صحن المطاف.والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إتاحة الحجوزات لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان عبر تطبيق (نسك) وكذلك تطبيق (توكلنا).