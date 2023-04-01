لجنة المتابعة بالداخل تتخذ قرارات احتجاجية على إعدام الاحتلال للشهيد العصيبي

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي عام 48، ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب، اليوم السبت، اتخاذ خطوات احتجاجية على استشهاد الشاب الطبيب محمد العصيبي برصاص الاحتلال داخل المسجد الأقصى.وقررت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من القيادات العربية من الأحزاب ورؤساء سلطات محلية، الإضراب العام والشامل في كل المجتمع العربي يوم غد الأحد، بالإضافة لوقفات احتجاجية في مختلف القرى والبلدات العربية اليوم السبت وخلال الأيام القريبة.وطالبت لجنة المتابعة بتخصيص لجنة تحقيق خاصة في قضية إعدام الشهيد محمد العصيبي، بالتزامن مع تنظيم مظاهرة قطرية بالتوازي مع جنازة مهيبة للشهيد.