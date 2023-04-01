شؤون فلسطينية

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة، بان أسيرين من القطاع يدخلان اليوم السبت أعواما جديدة في سجون الاحتلال.

وأوضح مدير عام الهيئة بغزة حسن قنيطة، أن الأسير محمد حسن سعيد أبو غرابة (50 عاما) من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ينهي اليوم عامه ال 15 ويدخل عامه ال 16في سجون الاحتلال مشيرا إلى انه اعتقل بتاريخ2008/04/01 وحكم عليه بالسجن 20 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم فلسطيني ومقاومة الاحتلال وهو متزوج.

كما أفاد قنيطة، أن الأسير مفيد علي سلام العديني من مواليد عام 1988 وسكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة ينهي اليوم عامه ال 5 ويدخل عامه ال 6 والأخير في سجون الاحتلال علما بانه اعتقل بتاريخ2018/04/01 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وستة شهور بتهمة الانتماء الي تنظيم فلسطيني ومقاومة الاحتلال وهو متزوج ولديه 3 اولاد وبنت.

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