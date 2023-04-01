شؤون فلسطينية

لجنة المتابعة بغزة: لتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس

لجنة المتابعة بغزة: لتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس
مصلون في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، بغزة، تنعى شهيد الأقصى الطبيب محمد العصيبي وتؤكد أن الأقصى ليس مكاناً لقطعان المستوطنين وقرابينهم.

وقالت اللجنة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "ما تتعرض له مدينة القدس ومقدساتها من عدوانٍ مستمر، وإرهاب متصاعد، واستهداف متواصل، واستعدادات صهيونية للقيام بموجات جديدة من الإرهاب والإعدامات والاقتحامات كان آخرها ارتقاء الشهيد البطل ابن النقب الصامد محمد العصيبي في عملية إعدام واضحة ما يستوجب منا  جميعاً في كل مكان التصدي لهذا العدوان، وتوسيع رقعة المواجهة مع هذا الكيان الإرهابي الاستيطاني على كامل تراب الوطن". 

ودعت اللجنة  إلى توسيع حالة الاشتباك مع الاحتلال في كل بقعة من بقاع الوطن، وتوسيع حالة الاشتباك والمقاومة الشعبية ولتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس، في ظل التهديدات الصهيونية باقتحام  المسجد الأقصى وذبح القرابين التلمودية يوم الأربعاء القادم الخامس من نيسان/أبريل الجاري.

كما دعت اللجنة للاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك وفي كل حي وشارع وساحة من ساحات القدس للتصدي لكل أشكال وأدوات الإرهاب الصهيوني،  ولتصبح  كل باحة من باحات الأقصى وبوابة من بوابته العصية على الإرهاب  موقعاً لمواجهة المستوطنين .

ودعت قوى شعبنا السياسية والمجتمعية والفعاليات الشعبية في كل فلسطين إلى إعلان حالة التعبئة الوطنية في معركة الدفاع عن القدس والأقصى عبر فعاليات وطنية في القرى والمخيمات والمدن في الضفة والداخل المحتل وقطاع غزة. 

ودعت أهلنا في القدس لإعلان حالة التعبئة وليكن يوم الأربعاء يوماً للعصيان الشعبي تخرج فيه الجماهير للساحات العامة رفضاً لعدوان وإرهاب الاقتحامات. 

كما دعت أهلنا في أراضي عام 48 للوصول للقدس وأحيائها وللمسجد الأقصى المبارك ولتكن ليلة الثلاثاء ليلة الزحف للقدس المحتلة. 

 وحيت صمود أهلنا في النقب ونشد علي أياديهم في تحديهم المستمر للاحتلال الغاشم، داعية أهلنا في مخيمات الشتات لمسيرات الغضب نصرةً ودعماً لأهلنا في القدس في مواجهة الإرهاب الصهيوني المتصاعد. 

ودعت ندعو الشباب الثائر في قطاع غزة لتخصيص ليلة الأربعاء للإرباك الليلي ومشاغلة الاحتلال عبر فعل شعبي واسع نصرةً للقدس وأهلها في مواجهة ومقاومة الإرهاب الكهنوتي الإجرامي .

أخبار ذات صلة

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

كبادرة للوسطاء.. اتحاد المقاولين يعلن وقف العمل بمشاريع الوكالة بغزة يومين بدلاً من الإضراب

كبادرة للوسطاء.. اتحاد المقاولين يعلن وقف العمل بمشاريع الوكالة بغزة يومين بدلاً من الإضراب

لجنة المتابعة بغزة: لتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس

لجنة المتابعة بغزة: لتكن ليلة الثلاثاء القادم 4 أبريل ليلة غضب للقدس

بلدية نابلس تُصدر تنويهاً بشأن تنفيذ مشروع مسح أرضي

بلدية نابلس تُصدر تنويهاً بشأن تنفيذ مشروع مسح أرضي

تنويه هام من هيئة المعابر والحدود بخصوص العمل بمعبر رفح

تنويه هام من هيئة المعابر والحدود بخصوص العمل بمعبر رفح

حمدونة: &quot;البوسطة&quot; رحلة العذاب في شهر رمضان

حمدونة: "البوسطة" رحلة العذاب في شهر رمضان

سكاي لاين تدعو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من الاعتداءات المتكررة

سكاي لاين تدعو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من الاعتداءات المتكررة

عكرمة صبري يحذر من مكيدة كبيرة للأقصى تزامناً مع عيد الفصح

عكرمة صبري يحذر من مكيدة كبيرة للأقصى تزامناً مع عيد الفصح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

غزة: الأسيران محمد أبو غرابة ومفيد العديني يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال

بلدية نابلس تُصدر تنويهاً بشأن تنفيذ مشروع مسح أرضي

بلدية نابلس تُصدر تنويهاً بشأن تنفيذ مشروع مسح أرضي

حمدونة: &quot;البوسطة&quot; رحلة العذاب في شهر رمضان

حمدونة: "البوسطة" رحلة العذاب في شهر رمضان

سكاي لاين تدعو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من الاعتداءات المتكررة

سكاي لاين تدعو لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين والحريات الإعلامية من الاعتداءات المتكررة

عكرمة صبري يحذر من مكيدة كبيرة للأقصى تزامناً مع عيد الفصح

عكرمة صبري يحذر من مكيدة كبيرة للأقصى تزامناً مع عيد الفصح

فارس العرب تنفذ جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين

فارس العرب تنفذ جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين

رمزي رباح: الرد على جريمة اغتيال العصيبي والتصعيد الإسرائيلي بتعزيز المقاومة الشعبية

رمزي رباح: الرد على جريمة اغتيال العصيبي والتصعيد الإسرائيلي بتعزيز المقاومة الشعبية

حركة المقاومة الشعبية تستنكر عدوان الاحتلال داخل المسجد الأقصى

حركة المقاومة الشعبية تستنكر عدوان الاحتلال داخل المسجد الأقصى

منوعات

بالصور.. حلا شيحة تبهر الجمهور بأحدث طلة لها

بالصور.. حلا شيحة تبهر الجمهور بأحدث طلة لها

حقيقة خلاف قصي خولي مع زوجته السابقة

حقيقة خلاف قصي خولي مع زوجته السابقة

مي عمر تتألق بآخر ظهور لها

مي عمر تتألق بآخر ظهور لها

نادين نجيم: الفشل ليس النهاية بل البداية

نادين نجيم: الفشل ليس النهاية بل البداية

حمدي الميرغني يتحدث عن علاقته بزوجته إسراء عبد الفتاح

حمدي الميرغني يتحدث عن علاقته بزوجته إسراء عبد الفتاح

جومانة مراد حاولت الانتحار بسبب مشهد

جومانة مراد حاولت الانتحار بسبب مشهد

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

أصالة نصري تتغزل بزوجها: سندي وأبي وحبيبي

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل &quot;سر الباتع&quot; يتخذ قراراً مفاجئاً

بعد الانتقادات.. مخرج مسلسل "سر الباتع" يتخذ قراراً مفاجئاً

&quot;رمضان كريم&quot; لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

"رمضان كريم" لـ تامر حسني تحقق رقماً قياسياً في المشاهدات

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

أحمد زاهر يتحدث عن فترة مرضه وموقفه من الزواج مرة أخرى

عربي

تأجيل الاتفاق النهائي بالسودان بعد خلافات مسؤولي الجيش وقوات الدعم السريع

تأجيل الاتفاق النهائي بالسودان بعد خلافات مسؤولي الجيش وقوات الدعم السريع

عاصفة ترابية تضرب بعض المناطق العراقية

عاصفة ترابية تضرب بعض المناطق العراقية

ترتيبات لعقد قمة مصرية سورية

ترتيبات لعقد قمة مصرية سورية

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه

الرئيس التونسي يعفي والي قابس ويلاحقه قضائيًا لتهمة نُسبه إليه