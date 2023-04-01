بلدية نابلس تُصدر تنويهاً بشأن تنفيذ مشروع مسح أرضي





ووفق التنويه الذي نشرته البلدية عبر صفحتها على (فيسبوك)، فإن الإجراء بهدف تحسين خرائط الشركة في المنطقة أسوة بباقي الدول في أنحاء العالم.وقالت البلدية إن ثلاث سيارات بيضاء من نوع "سوبارو إمبريزا" ستقوم بالتجوال في مختلف شوارع المدينة ابتداءً من يوم الاثنين 3-4 من الساعة الثامن صباحاً وحتى الثالثة عصرا لتنفيذ هذه المهمة من قبل شركة محلية وبإشراف طواقم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.