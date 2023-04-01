أوكرانيا تستخدم نوعًا جديدًا من القنابل الأميركية

رام الله - دنيا الوطنكشفت أوكرانيا، اليوم السبت، أن قواتها استخدمت قنبلة أميركية ذكية جديدة من نوع JDAM-ER، أي "ذخيرة الهجوم المباشر ممتد المدى".جاء ذلك على لسان مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، في تصريحات صحفية حيث أكد استخدام كييف للقنابل الذكية JDAM-ER، حسبما نقلت (سكاي نيوز).وقال إغنات: نجحت طائراتنا بواسطتها في ضرب أهداف مهمة.. إنها قنابل أقل تأثيرا قليلا ولكنها دقيقة للغاية، بحسب ما ذكرت وكالة (نوفوستي) الروسية للأنباء.ولفت مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية إلى أن بلاده ترغب في امتلاك المزيد من هذه القنابل.يشار إلى أنه في وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن القوات الأوكرانية تلقت هذه القنابل الذكية في إطار حزمة المساعدات العسكرية الأميركية الدورية.وكانت القوات الأوكرانية أقرت أيضا باستخدام قنابل أميركية ذكية موجهة من طراز GLSDB.