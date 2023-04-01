حمدونة: "البوسطة" رحلة العذاب في شهر رمضان

أكد الباحث المختص فى قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، اليوم السبت، أن "البوسطة" تشكل رحلة عذاب كبيرة لدى الأسرى ومعاملة قاسية ومتعمدة لإذلالهم، من حيث معاناة النقل للسجون الأخرى أو المحاكم أو العلاج.





وأضاف حمدونة أن أوضاع الأسرى أكثر قسوة في شهر رمضان بسبب ظروف السفر الطويلة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب والعكس، وكثرة الدخان والرائحة الكريهة والاكتظاظ وقلة التهوية وظروف أماكن الانتظار السيئة، وأحياناً التزامن مع وقت السحور والفطور، واحتياج الأسرى المرضى للحمامات، وبداخلها غرفة عزل ضيقة ومنفصلة لا تكاد تتسع لمد أقدام الأسير المعزول والمكبل من الأيدى والأرجل، وفى كثير من الأحيان يتم الاعتداء عليهم جسدياً ونفسياً.

رام الله - دنيا الوطنوتابع الأسير المحرر أن البوسطة تقل الأسرى الفلسطينيين واليهود معا في كثير من الأحيان، من ذوي القضايا المدنية الجنائية والأمنية ذات الأبعادالوطنية.