شؤون فلسطينية

فارس العرب تنفذ جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين

فارس العرب تنفذ جلسة حوارية بعنوان المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أقامت مؤسسة فارس العرب للتنمية، الخميس الماضي، ورشة عمل بعنوان "المشاركة السياسية والمدنية للشباب في فلسطين"، ضمن أنشطة مشروع "الحوكمة الشاملة لتوسيع نطاق المشاركة المدنية والسياسية للنساء والشباب في فلسطين"، والذي تنفذه المؤسسة بتمويل من وحدة الشئون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية – مكتب القدس، ضمن برنامج "Alumni Engagement Innovation Fund".

ورحبت أريج المصري، مدير قسم المشاريع في مؤسسة فارس العرب بالمشاركين في الجلسة الحوارية، وقدمت عرضاً عن المشروع وأهدافه والفئة المستهدفة وأنشطته المستقبلية التي سيتم العمل من خلالها على إكساب الشباب من كلا الجنسين، بما فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، المعرفة اللازمة حول أهمية معرفتهم بالحقوق والواجبات اللازمة لتحقيق المشاركة المدنية والسياسية وأثرها في تفعيل دور الشباب.

واستعرض الباحث في مجال العلوم السياسية طلال أبو ركبة ، مفاهيم المشاركة السياسية والمدنية والمصطلحات المرتبطة بها، وأهميتها في بناء المجتمعات من خلال تطوير قدرات الشباب وإكسابهم المعرفة اللازمة. كما تطرق لمراحل عملية المشاركة السياسية والمدنية والمعيقات التي تعترضها من خلال مجموعة من التجارب في المجتمع الفلسطيني والمجتمعات الأجنبية.

وفي ختام الجلسة، قدم المشاركون مجموعة من الرؤى المستقبلية التي يمكن من خلالها تحقيق المشاركة السياسية والمدنية بشكل فعال، وتمكين الشباب من خوض تجارب سياسية ومدنية حقيقية، من خلال إكسابهم المزيد من المهارات المعرفية والمنهجيات العلمية لبناء منظومة شبابية مجتمعية قادرة على إثبات جدارتها في العمل السياسي والمدني في المجتمع الفلسطيني.

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