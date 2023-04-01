حركة المقاومة الشعبية تستنكر عدوان الاحتلال داخل المسجد الأقصى

وقالت الحركة: إن "الاحتلال وقيادته المجرمة يتحملون المسؤولية الكاملة عما يحدث داخل القدس والأقصى، فهو تعدي للخطوط الحمراء ولعب بالنار التي ستحرق الأعداء".

رام الله - دنيا الوطناستنكرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم السبت، عدوان قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى والاعتداء على فتاة وإطلاق النار على شاب قرب باب السلسلة.ودعت كل فلسطيني غيور يستطيع الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في هذه الأيام ألا يتأخر عن نصرة مسجده فالأمر جد خطير.وأكدت الحركة أن المقاومة ستظل كما كانت وعهدها شعبنا في الصف الأول للدفاع عن المسجد الأقصى والمدينة المقدسة وأهلها المرابطين فيه.