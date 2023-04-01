شؤون فلسطينية

التنمية لـ "دنيا الوطن": لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون

التنمية لـ "دنيا الوطن": لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون
مخصصات الشؤون
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام
تحدث مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم السبت، عن موعد صرف مخصصات الشؤون للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وقال المدهون في تصريح لـ "دنيا الوطن": إنه" لا موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون حتى اللحظة"، مؤكدًا أن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني من السلطة الفلسطينية حالت دون أن يتم صرف المخصصات.

وأضاف أن الحكومة الفلسطينية والوزير أحمد مجدلاني وكافة الأطراف تعمل من أجل صرف مخصصات الشؤون، ونأمل أن تتكلل مساعيهم بالنجاح.

وشدد المدهون أن تحديد الموعد يكون بقرار من الحكومة الفلسطينية عبر وزارة المالية، ونحن وزارة بحث اجتماعي قمنا برفع كافة الكشوفات ومن ثم نقوم بإعلان الموعد المحدد.

وحول المساعدات الإنسانية خلال رمضان، أوضح أن 40 ألف أسرة فلسطينية مُدرجة على قواعد بيانات الوزارة تتسلم منذ بداية الشهر وحتى الآن مساعداث إغاثية مختلفة من قسائم شرائية، طرود غذائية ومساعدات نقدية.

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