آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع ليوم غدٍ الأحد.وأوضحت أن السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم 1، مشددةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.وأشارت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.