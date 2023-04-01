تيسير خالد يرحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر ويدعو لانتخابات عامة

رام الله - دنيا الوطنرحب تيسير خالد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائروقال خالد: "أرحب بمبادرة الهيئة العليا لشؤون العشائر لإنهاء الانقسام الذي أفسد الحياة السياسية والدستورية في بلادنا وقدم خدمة لا تقدر بثمن لعدونا الإسرائيلي".ويرى أنه في ضوء التجارب التي مررنا بها على هذا الصعيد ان اقصر الطرق وأفضلها للوصول الى الهدف هو استعادة حق المواطن في الممارسة الديمقراطية وإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية لهيئات ومؤسسات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية دون الوقوع في الخطأ بأن مثل هذه العملية تجري فيسياق التداول السلمي للسلطة.وأشار إلى أننا "نحن سلطة ومنظمة ما زلنا تحت احتلال هو الأسوأ في التاريخ الحديث وما نحن بحاجة له هو حق المواطن في الممارسة الديمقراطية وفي الوقت نفسه إدارة شؤوننا بالديمقراطية التوافقية".