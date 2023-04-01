صحيفة إسرائيلية: الجمعة الثالثة من رمضان ستكون اختبارًا لمنظومة الأمن

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة إسرائيلية، اليوم السبت، توقعات بشأن الوضع الميداني خلال شهر رمضان الفترة المقبلة مع قرب الأعياد اليهودية.ووفق صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية، فإن الجمعة الثالثة من شهر رمضان ستكون لحظة اختبار لمنظومة الأمن في إسرائيل خاصة أنها تصادف احتفالات المستوطنين بعيد الفصح اليهودي.وأمس، أعلنت "منظمة عائدون لجبل الهيكل" عن تعويضات مالية (جائزة) لكل مستوطن يتمكن من ذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى حتى لو حاول وتم وقفه.في السياق، وجهت حركة حماس، تحذيراً للاحتلال، بعد تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى.وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، أن "شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى".وقال حمادة: إن "على الاحتلال أن يعلم جيداً بأن تدنيسه لباحات المسجد الأقصى سيقابل بردة فعل"، مشددة على أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.وأوضح أن قوات الاحتلال تمارس سياسات خطيرة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.ومن المتوقع أن تشهد مدينة القدس، توترًا كبيرًا في أعقاب احتفالات المستوطنين بما يسمي "عيد الفصح"، حيث يؤدي المسلمون شعائرهم الدينية بالأقصى مع شهر رمضان، الأمر الذي قد يدفع للاحتكاك والتصعيد.