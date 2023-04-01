السودان: ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم الذهب إلى 14 قتيلًا

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب بمدينة وادي حلفا شمالا إلى 14 قتيلا.







وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، بأن "عمليات البحث عن المفقودين تواصلت بموقع انهيار منجم (تركمان) جنوب مدينة وادي حلفا، وتم انتشال 4 جثث أخرى من تحت الأنقاض، ليرتفع عدد الوفيات إلى 14".

رام الله - دنيا الوطنوكان أحد الجبال المحيطة بمنجم "جبل الأحمر" بموقع "التركمان" قد تعرض للانهيار، مساء الخميس الماضي، ما أسفر حينها عن مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين.