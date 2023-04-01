شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة بالقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في البلدة القديمة بالقدس
شرطة الاحتلال في القدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، استهدفت عدداً من الشبان.

واقتحمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المقدسيين في وقت السحور، وفتشت المنازل وعاثت فيها خراباً، وذلك قبيل ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد الشاويش، وذلك بعد اقتحام منزله في حي باب حطة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من حي باب حطة، أحمد أبو غزالة ومحمود الشاويش، إلى جانب اعتقال محمد البكري من الواد بالبلدة القديمة بالقدس.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب روحي الغاصي في حارة السعدية بالبلدة القديمة، وسلمت عائلته قرار استدعاء للتحقيق، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد جهاد أبو كف من بلدة صور باهر بالقدس.

وفي سياق متصل، احتجز جنود الاحتلال المصور الصحفي إبراهيم السنجلاوي في حي باب حطة، خلال توثيقه الاعتقالات في البلدة القديمة.

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