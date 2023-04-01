الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد العصيبي من النقب

رام الله - دنيا الوطننعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد الأقصى: محمد خالد العصيبي (26 عاماً) من بلدة حورة بالنقب، الذي أعدمه جنود الاحتلال قرب باب السلسلة في المسجد الأقصى المبارك.وأكدت الحركة أن "جريمة إعدام الشاب العصيبي وهو يحاول الدفاع عن حرائر شعبنا، هي امتداد لجرائم العدو بحق شعبنا في كل مواطن تواجده، والتي تتصاعد في ظل انتهاك خطير للمقدسات يتحمل الاحتلال مسؤوليته كاملة".وقالت: نعزي عائلة الشهيد وعموم أهلنا في النقب ومدن الـ 48، الذين يواجهون بصمودهم وبقائهم عدوان الاحتلال، وإن دم الشهيد على ذات الطريق مع شهداء القدس والضفة وغزة، معراج للنصر وتحرير الأرض والمقدسات.