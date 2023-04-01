قتلى وإصابات جراء عواصف عنيفة تضرب وسط الولايات المتحدة

اجتاح إعصار عنيف مدينة ليتل روك في ولاية أركنسو الأميركية وبلدات مجاورة لها أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وإصابة العشرات.







كما أدت هذه العواصف إلى انقلاب مركبات، واقتلاع أشجار ضخمة، ودمار بعض المنازل بشكل كامل.







وقطع التيار الكهربائي عن نحو 110 آلاف شخص في ولاية إيلينوي، و74 ألفا في أركنسو، و27 ألفا آخرين في ولاية أيوا.

رام الله - دنيا الوطنوالأعاصير ظاهرة متكررة في الولايات المتحدة خصوصا في وسط البلاد وجنوبها.وقبل أسبوع ضرب إعصار ولاية ميسيسيبي مسببا مقتل 25 شخصًا وأضرارا جسيمة بالممتلكات.ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2021، لقي نحو ثمانين شخصا مصرعهم، بعدما ضربت أعاصير ولاية كنتاكي.