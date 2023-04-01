دولي

طائرات صينية تعبر خط المنتصف بمضيق تايوان والأخيرة توجه تحذيرات

طائرات صينية تعبر خط المنتصف بمضيق تايوان والأخيرة توجه تحذيرات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن سرب من الطائرات الصينية عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزًا غير رسمي بين الجانبين.

جاء ذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز).

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن: تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وأضافت: كما وأرسلت تايوان طائرات لتحذير الطائرات الصينية، مشيرة إلى أن الأنظمة الصاروخية تراقب الطائرات الصينية.

يشار إلى أن تايوان، التي تقول الصين إنها جزءا من أراضيها على الرغم من اعتراضات الجزيرة، تشكو منذ سنوات من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي، بحسب (رويترز).

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وهي في رحلة حاليا للأميركتين، برئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي.

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