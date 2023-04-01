عقب موافقة تركيا.. فنلندا الأسرع انضمامًا إلى ناتو في تاريخه

رام الله - دنيا الوطنأعلن البرلمان التركي، مساء الجمعة، أنه وافق على طلب انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، أول من أمس.وبحسب ما نقلت وكالة (الأناضول) التركية، فإن عملية حصول فنلندا على موافقة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الانضمام إلى التكتل بصفتها العضو الحادي والثلاثين، تعد واحدة من أسرع إجراءات العضوية في تاريخ الحلف الممتد على 74 عاما.وساهمت فنلندا في العديد من مهام الناتو خلال الحرب الباردة (1947-1953) وتعاونت مع الحلف في العديد من القضايا باعتبارها "دولة شريكة" منذ عام 1994، لكنها حتى العام 2022 لم تعلن عن نيتها الانضمام إلى الحلف.ومؤخرا، تخلت الحكومة الفنلندية عن مبدأ الحياد الذي التزمت به البلاد لسنوات، تجاوبا مع التغيرات الأمنية في أوروبا عقب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.وتقدمت فنلندا التي تمتلك حدودا بطول 1340 كيلومترا مع روسيا، وجارتها السويد، بطلب رسمي للحصول على عضوية الناتو في 18 مايو/ أيار 2022، من خلال تسليم طلب الانضمام إلى الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ.