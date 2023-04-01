دولي

روسيا تتوعد: تصريحات الغرب بشأن إلحاق هزيمة بنا تتطلب ردوداً عسكرية

روسيا تتوعد: تصريحات الغرب بشأن إلحاق هزيمة بنا تتطلب ردوداً عسكرية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، على تصريحات الغرب بشأن إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا الاتحادية، وأنه لا بد من ردود عسكرية على ذلك.

وجاءت تصريحات نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث أكّد أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في الحرب النووية، وأشار إلى أن "السلام في أوكرانيا كان سيتحقّق منذ فترة طويلة لو أوقفت الولايات المتحدة ضخّ الأسلحة إلى كييف".

وبدوره، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس، أنّه تمّت تسمية الولايات المتحدة "القائدَ الرئيس للخط المناهض لروسيا"، في المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية.

وشدّد أنّ "روسيا لا تعزل نفسها عن الولايات المتحدة وأوروبا، لكن يجب أن تدركوا أن المواجهة مع موسكو غير مجدية"، حسبما نقلت قناة (الميادين).

وتبنت روسيا، أمس الجمعة، استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية، تقدم الولايات المتحدة والغرب على أنهما مصدر "تهديدات وجودية" لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي في هذا الصدد إن "الاضطرابات على الساحة الدولية" تجبر روسيا على "تكييف وثائق التخطيط الاستراتيجي الخاصة بها".

وتحدث مسؤولون غربيون غير مرة عن "إلحاق الهزيمة بروسيا"، ويقدّم الغرب سيل مساعدات لا يتوقف إلى أوكرانيا آخرها كان تقديم "الناتو" مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 70 مليار دولار.

وكان مسؤولون في الاتحاد الأوروبي، قد كشفوا قبل أيام عن مشروع جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى زيادة تطبيق العقوبات ضد روسيا، لضمان عدم تهرّب الحكومات والشركات.

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