أعضاء في ائتلاف نتنياهو يوجهون انتقادات لاذعة لوزير القضاء

رام الله - دنيا الوطنوجه أعضاء في الائتلاف الحكومي الذي يترأسه، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، انتقادات لاذعة إلى وزير القضاء في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن انتقاد ليفين، سببه عدم العمل على وقف إجراءات تشريع خطة التغييرات في المنظومة القضائية، فضلا عن أنه دفع نتنياهو إلى الانجرار وراءه، مهددا إياه بتقديم استقالته.كما ورأى هؤلاء أن تصرف ليفين تسبب في أن يبدأ الائتلاف، مفاوضات التسوية من موقع ضعيف جماهيريا وسياسيا.ورجح أعضاء الائتلاف أن يتمخض حل الوسط الذي سيتم التوصل إليه عن تعيين قاضيين على الأكثر من طرف الائتلاف، وتحقيق تناوب بين رئيسين للمحكمة العليا.