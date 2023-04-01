شؤون فلسطينية

حماس توجه تحذيراً للاحتلال بعد تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في الأقصى

حماس توجه تحذيراً للاحتلال بعد تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
وجهت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تحذيراً للاحتلال، بعد تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى.

وأكد الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة، أن "شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى".

 وقال حمادة: إن "على الاحتلال أن يعلم جيداً بأن تدنيسه لباحات المسجد الأقصى سيقابل بردة فعل"، مشددة على أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

 وأوضح أن قوات الاحتلال تمارس سياسات خطيرة بحق المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك. 

وأعلنت منظمة "عائدون لجبل الهيكل" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن جائزة مالية لمن يذبح قرابين عيد الفصح داخل المسجد الأقصى. 

وقالت المنظمة: "تعويضات مالية لكل مستوطن يتمكن من ذبح قربان عيد الفصح اليهودي داخل باحات الأقصى حتى لو حاول وتم وقفه".

وسابقًا، بعث 15 حاخاماً، مساء الأربعاء، رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، طالبوا من خلالها السماح للمستوطنين بذبح قرابين عيد الفصح لهذا العام في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى).

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