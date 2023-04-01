صور.. الآلاف يؤدون صلاة فجر العاشر من رمضان في المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدّى الآلاف من المصلين في مدينة القدس، صلاة فجر العاشر من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم تضييقات وتشديدات الاحتلال العسكرية.وامتلأت ساحات المسجد الأقصى بالمصلين، وسط دعوات متواصلة لتكثيف الرباط والاعتكاف بالأقصى، لإحباط مخططات الاحتلال والمستوطنين.وتوجه المصلون للأقصى رغم التشديدات التي تفرضها سلطات الاحتلال في محيط المسجد.يشار إلى أن الشاب الذي تم إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال، الليلة الماضية، في المسجد الأقصى المبارك، قد اُستشهد.ووفق مصادر إسرائيلية، فإن الشهيد هو خريج جامعة الطب محمد خالد العصبي (26 عاماً) من النقب بأراضي عام 48.وكان الشاب أصيب بجراح خطيرة، عقب إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، مساء الجمعة، قرب باب السلسة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس.