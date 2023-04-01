ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل طقس فلسطين حتى يوم الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطنكشف دائرة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.أما طقس فلسطين هذه الليلة، يكون الجو صافيا بوجه عام وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وطقس فلسطين يوم الأحد حيث يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بقليل، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الاثنين يكون الجو صافيا بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في باقي المناطق ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام 3 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام دافئاً في المناطق الجبلية حاراً نسبيا في بقية المناطق حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.