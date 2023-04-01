شؤون فلسطينية

شاهد بالفيديو: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث "غير عادي" في الخليل

شاهد بالفيديو: جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث "غير عادي" في الخليل
جيش الاحتلال يكشف تفاصيل حدث غير عادي في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم السبت، تفاصيل حدث وصفته بأنه "غير عادي"، شهدته مدينة الخليل مساء أمس.

ووفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد أطلق جندي إسرائيلي النار خلال مشادة مع فلسطيني بدعوى رفضه إجراء تفتيش أمني له وقام باعتقاله.

وأعلن جيش الاحتلال أنه يجري التحقيق في سلوك الجندي، وبعد فترة قصيرة تم الإفراج عن الفلسطيني.


 

من جهة أخرى، اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بالضرب على المواطنين أثناء تواجدهم في حي تل رميدة، وسط مدينة الخليل.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب على المواطنين قرب مستوطنة (رمات يشاي) المقامة على أراضي المواطنين في تل رميدة وسط الخليل، وعرف منهم ياسر أبو مرخية وزياد الحداد.

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