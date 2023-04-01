استشهاد الشاب الذي أطلقت شرطة الاحتلال النار عليه في الأقصى الليلة

رام الله - دنيا الوطناستشهد الشاب الذي تم إطلاق النار عليه من قبل شرطة الاحتلال، الليلة الماضية، في المسجد الأقصى المبارك.ووفق مصادر إسرائيلية، فإن الشهيد هو خريج جامعة الطب محمد خالد العصبي (26 عاماً) من النقب بأراضي عام 48.وكان الشاب أصيب بجراح خطيرة، عقب إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه بشكل مباشر، مساء الجمعة، قرب باب السلسة داخل المسجد الأقصى في مدينة القدس..وأطلق جنود الاحتلال النار على الشاب، عقب اقتحامهم باحات المسجد الأقصى بهدف إزالة يافطات علقها الشباب المعتكف داخل المسجد.وأفادت مصادر مقدسية بسماع صوت إطلاق نار كثيف، واستنفار لقوات الاحتلال في المسجد، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إغلاق بواباته.