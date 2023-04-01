أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على أحداث الأقصى الليلة

رام الله - دنيا الوطنحذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، من التصعيد الخطير لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة في المسجد الاقصى المبارك، والاعتداء على المواطنين في ساحاته وفي أزقة وحارات البلدة القديمة بمدينة القدس.وقال في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذا التصعيد الإسرائيلي المفتعل هدفه الرئيس هو توتير الأجواء وجر الأمور إلى مربع العنف في الشهر الفضيل، خاصة بعد الأعداد الكبيرة من المواطنين التي زحفت اليوم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.وحمل أبو ردينة سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الاستفزازات، وطالب الجميع وخاصة الإدارة الأميركية، بالتدخل والضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها واعتداءاتها قبل فوات الأوان.واستشهد الشاب محمد خالد العصبي (26 عاماً)، من النقب بأراضي عام 48، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بالقرب من باب السلسلة في المسجد الأقصى الليلة الماضية.