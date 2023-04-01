شؤون فلسطينية

فتح وحماس تعقبان على اقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين

فتح وحماس تعقبان على اقتحام الأقصى والاعتداء على المعتكفين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركتا (فتح) و(حماس) فجر اليوم السبت، على الأحداث في المجد الأقصى واقتحام قوات الاحتلال له، وإطلاق النار على شاب وإصابته بجراح خطيرة.

وقال المتحدث باسم (فتح) منذر الحايك إن "ما يحدث في الأقصى من إطلاق نار على الشباب والاعتداء على المصلين، ما هو إلا استفزاز لإرهاب المرابطين تمهيداً للسماح للمستوطنين المتطرفين بالاقتحامات وممارسة الطقوس التلمودية وتقديم القرابين في عيد الفصح".

وجدد الحايك الدعوة لكل من يستطيع من أبناء شعبنا للتوجه والتواجد والرباط في باحات المسجد الأقصى لحمايته من خطط الاحتلال.

بدوره، قال الناطق باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن إطلاق جيش الاحتلال النار على شاب فلسطيني عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، جزء من الحرب الدينية التي يشنها على أهلنا ومقدساتنا.

وأضاف قاسم أن الاحتلال يحاول أن ينتقم من أهلنا في القدس بعد الزحف الهادر لجماهيرنا في باحات المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة اليوم.

وتابع "هذه الدماء ستكون وقودًا لتصعيد النضال ضد سياسة التهويد الإسرائيلية، وهي التي ستحفظ للمسجد الأقصى هويته الفلسطينية العربية الإسلامية".

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