إيفانكا ترامب تتضامن مع والدها وتبدي موقفها في قضية اتهامه

رام الله - دنيا الوطنتضامنت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مع والدها الذي أصبح أول رئيس أميركي يوجه إليه اتهام جنائي، بتهمة شراء صمت ممثلة إباحية خلال خوض انتخابات الرئاسة في 2016.وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن نجلي ترامب؛ وهما دونالد ترامب جونيور وإريك، كانا سباقين إلى إبداء التضامن مع والدهما الذي سيمثل أمام المحكمة في أبريل المقبل.ووصفت الصحيفة موقف إيفانكا بـ"البيان الصامت"، في إشارة إلى ما نشرته على موقع التواصل إنستغرام بشأن التفاعلات الجارية للقضية.وكتبت إيفانكا "أحب والدي، وأحب بلدي. اليوم، أشعر بالألم إزاءهما معا. مع تقديري للأصوات الداعمة من الوسط السياسي، في تعبيرها عن الدعم والقلق".وشغلت إيفانكا منصب مستشارة في إدارة والدها، كما أن زوجها جاريد كوشنير كان مستشارا بارزا بدوره في إدارة ترامب.وتم توجيه الاتهامات رسميا لترامب، يوم الخميس، في نيويورك. فيما يحاول ترامب العودة للرئاسة بعد أن خسر الانتخابات في 2020 أمام جو بايدن.