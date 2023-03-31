شؤون فلسطينية

راصد جوي: الليلة شديدة البرودة والارتفاع في درجات الحرارة بهذا الموعد

راصد جوي: الليلة شديدة البرودة والارتفاع في درجات الحرارة بهذا الموعد
هذه الليلة في فلسطين ستكون شديدة البرودة
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الجمعة، إن طقس فلسطين هذه الليلة، سيكون شديدة البرودة، فيما ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع قليلاً نهار يوم غدٍ السبت.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين غائما جزئيا وباردا خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

كما يكون طقس فلسطين يوم غد السبت غائما جزئيا إلى صاف وبارداً نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

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