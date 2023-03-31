عاصفة ترابية تضرب بعض المناطق العراقية



وضربت العراق العام الماضي عشرات من العواصف الترابية المماثلة، خلال فصل الربيع، كان عددها غير مسبوق.



وبحسب (فرانس برس)، فقد انخفض مستوى الرؤية بشكل كبير، فيما غطّت طبقات من التراب السيارات والمنازل، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وبفعل الرياح، وصلت العاصفة بعد ظهر الجمعة من محافظة الأنبار في غرب العراق إلى بغداد ومحافظة صلاح الدين.



ولم تحصِ السلطات المحلية حتى الآن عدد الأشخاص الذين أدخلوا إلى المستشفيات جراء اضطرابات في التنفس ناجمة عن الغبار.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة العراقية في بيان "استنفار المؤسسات الصحية كافة لاستقبال حالات الاختناق التي قد تحدث بسبب موجة الغبار".



وقال ميثم الصافي مدير إعلام وزارة النقل: إن "الرحلات الجوية مستمرة حالياً".



شلّت العواصف الترابية المتكررة ربيع العام الماضي في العراق، حركة النقل الجوي وتسبب بتعطيل المدارس والمؤسسات، وعرّضت الآلاف لحالات من الاختناق أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات.



رام الله - دنيا الوطنغطّت كتل برتقالية كثيفة من الغبار والرمال، اليوم الجمعة، أجواء بعض المناطق العراقية.وشهدت مناطق في البلاد، خاصة في الغرب والعاصمة بغداد، اليوم الجمعة، عاصفة ترابية، هي الأولى هذا العام، فيما أصبحت الظواهر المناخية تتكرر في البلاد، لا سيما خلال فصل الربيع.