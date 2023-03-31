تعليق الجهاد الإسلامي على الحشود الكبيرة من المواطنين في الأقصى

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الجمعة، إن الحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك تدلل على مكانة الأقصى وارتباط المسلمين به ، فهو مسجدنا ومسرى نبينا ومهوى أفئدتنا.وقال الناطق باسم الحركة، طارق سلمي، في تصريح صحفي، إن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدي فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات.وشدد على أن "هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء".ودعت حركة الجهاد الإسلامي، جماهير شعبنا للاستمرار في شد الرحال للأقصى والرباط والاعتكاف في مصلياته وقبابه وساحاته.