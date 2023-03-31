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ترتيبات لعقد قمة مصرية سورية

ترتيبات لعقد قمة مصرية سورية
الرئيسان السوري بشار الأسد والمصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (العربية) عن مصادر لم تسمها قولها، بأن ترتيبات تجرى لعقد قمة مصرية سورية خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن وفداً مصرياً سيسافر إلى سوريا لترتيب قمة مشتركة بعد عيد الفطر، مشيرة إلى زيادة التنسيق الأمني بين البلدين.

وكان مصدر بوزارة الخارجية السورية، قد كشف في وقت سابق اليوم الجمعة، أن الوزير فيصل المقداد سيبحث مع نظيره المصري سامح شكري خلال زيارة للقاهرة "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن المصدر الذي لم تسمه القول: إن المقداد سيبحث مع شكري أيضاً آخر التطورات في المنطقة والعالم.

كما أفادت وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية، في وقت سابق أيضاً بأن وزير خارجية النظام السوري سيلتقي مع شكري غداً السبت.

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ترتيبات لعقد قمة مصرية سورية

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